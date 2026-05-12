Тренер «Нефтехимика» высказался о системе выхода команд в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о текущей системе выхода команд в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

– Сейчас в плей-офф в КХЛ не попадают всего по три команды от каждой конференции. Как вы относитесь к разговорам о необходимости вводить, например, систему плей-ин? Или сокращать плей-офф на один раунд.

– Эти разговоры в основном ведут журналисты. Понятное дело, что конкуренция усиливает интерес зрителей и я думаю, что если, например, не восемь команд из 11 будут выходить в плей-офф, а меньшее количество, то игры будут более бескомпромиссными, особенно в концовке регулярного чемпионата. Хотя, по большому счёту, я не видел такого, чтобы команды где-то выходили и играли спустя рукава, даже те команды, которые не попадали в плей-офф.

Это уже не наше дело, это дело организаторов, руководства лиги. Если всё сделают таким образом, что нам нужно будет играть в плей-ин, тогда будем работать и играть в таких реалиях. В НХЛ 32 команды и половина выходит в борьбу за Кубок Стэнли. И конечно, там борьба идет более ожесточённая. Хотя и там тоже есть свои нюансы, какие-то клубы уже до Нового года отваливаются и всем понятно, что их в плей-офф не будет. Кто-то ведёт борьбу за драфт, более низкое место занять, чтобы себе другие плюсы получить.

В каждой системе есть плюсы и минусы. Поэтому здесь рассуждать, наверное, надо не тренерам, а тем специалистам, которые составляют календарь чемпионата, для тог, чтобы наш хоккей был интересен, чтобы он развивался, и чтобы как можно больше зрителей приходило на игры.

Честно говоря, я об этом и не задумывался, какая реальность есть, такая и есть, в ней и играем. В каком-то смысле та же Всероссийская хоккейная лига – более объективна. Все команды играют каждый с каждым, все играют поровну. На мой взгляд, формат ВХЛ более оптимален, выходит в плей-офф ровно половина клубов, как в НХЛ. Но в КХЛ мало клубов, сколько кругов проводить! В четыре круга много, в два – мало.

В КХЛ пытаются смотреть в сторону НХЛ и играть по конференциям, по дивизионам. И лига составляет календарь так, чтобы было больше матчей с повышенным интересом для зрителей. Мы с «Ак Барсом», например, играем шесть игр, татарстанское дерби, полная арена собирается. Также и с Уфой играем шесть матчей, поскольку и география близкая, болельщикам удобно. Но чисто со спортивной точки зрения, получается определённый перекос, некоторые команды играют лишние матчи с претендентами на чемпионство, другие – с командами слабее, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.