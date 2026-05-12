Овечкин не получал звание кандидата наук

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» еще не защищал кандидатскую диссертацию по педагогическим наукам. Об этом рассказал Виктор Горский, научный рецензент Овечкина в комментарии «Матч ТВ».

12 мая в СМИ появилась информация, что Овечкин уже защитился, а идея его диссертации заключается в том, что в России и Северной Америке по-разному расставляют приоритеты при подготовке молодых спортсменов и что игрокам было бы полезно сочетать эти два подхода по мере взросления.

«Как я понял, Овечкин отложил вопрос о защите кандидатской до того момента, как он завершит хоккейную карьеру. Это все‑таки серьезный труд. Ну и Александр реально учится, а не для галочки. Но, честно говоря, у Саши все уже было готово, и особых усилий не требовалось. Просто немного найти время», — указал Горский.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.