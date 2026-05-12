Панарин провел мастер-класс в академии «Трактора»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин провёл мастер-класс для детей в академии «Трактора».

«Всем привет! Сегодня заезжал в академию «Трактора», провёл мастер-класс для детей. Прошло всё шикарно, дети получили удовольствие», – заявил Панарин в видео, опубликованном пресс-службой «Трактора».

Напомним, в четырёх матчах серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» Панарин набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В регулярке на счету форварда 78 матчей и 84 (28+56) очка.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» получит меньшую компенсацию за обмен Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз»