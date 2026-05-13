Защитник «Бостона» дисквалифицирован на шесть игр

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой получил дисквалификацию на шесть матчей регулярного сезона за удар соперника клюшкой, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём официальном сайте.

Напомним, за полторы минуты до конца третьего периода шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:4, 2-4) форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинз» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке, попав также в область груди. Судьи наказали Макэвоя большим и дисциплинарным штрафом. Бенсон получил две минуты за подножку.

Отметим, отстранение Макэвоя вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.