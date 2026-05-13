«Баффало» обыграл «Монреаль» и сравнял счет в серии

«Баффало» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в серии, у Демидова передача
Завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
Таким образом, счёт в серии стал равным 2-2.
В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук и Коул Кофилд. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.
За «Баффало» голы записали на свой счёт Маттиас Самуэльссон, Тейдж Томпсон и Зак Бенсон.
Следующий матч между командами состоится 15 мая.
В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
