Дубль Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Анахаймом»

Завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (ОТ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Павел Дорофеев, оформивший дубль, и чешский форвард Томаш Гертл. На счету Дорофеева — победная шайба, заброшенная на четвёртой минуте овертайма. Другой форвард из России Иван Барбашёв в этой встрече очков не набрал.

В составе гостей отличились канадский форвард Беккетт Сеннеке и защитник Олен Целльвегер. Форварды Каттер Готье и Мэйсон Мактавиш дважды ассистировали партнёрам по команде. Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков в этом матче запомнился только двухминутным удалением за удар клюшкой.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегас Голден Найтс».

Следующая, шестая игра состоится на площадке «Анахайма» 15 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.