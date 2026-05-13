Корешков покинул пост главного тренера «Трактора»

Евгений Корешков покинул пост главного тренера челябинского хоккейного клуба "Трактор".

Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности", - говорится в сообщении.

По информации "Спорт-Экспресса", новым главным тренером "Трактора" станет американец Скотт Гордон.

Корешкову 56 лет, он вошел в тренерский штаб "Трактора" в ноябре. В декабре специалист возглавил команду, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Под его руководством "Трактор" вышел в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где в первом раунде проиграл казанскому "Ак Барсу" (1-4).

В разные годы Корешков работал в системах магнитогорского "Металлурга", московского ЦСКА и петербургского СКА. С 2015 по 2017 год он возглавлял казахстанский "Барыс", также выступающий в КХЛ.