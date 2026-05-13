Россиянин стал лидером снайперской гонки Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поднялся на первое место в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2026.

12 мая «Вегас» дома обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 в овертайме в пятом матче серии второго раунда. 25-летний россиянин оформил дубль, включая победную шайбу в дополнительное время.

Теперь в активе Дорофеева 7 голов в 11 матчах текущего розыгрыша плей-офф. По этому показателю он делит первое место с Логан Стэнковен («Каролина»), Мэттью Болди («Миннесота») и своим одноклубником Бретт Хауден.

«Вегас» после пяти встреч ведет в серии с «Анахаймом» со счетом 3-2. Следующий матч команды проведут 15 мая на льду «Дакс».