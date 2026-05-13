«Нефтехимик» продлил контракт с защитником

«Нефтехимик» продлил контракт с Хайруллиным на год
«Нефтехимик» подписал новый контракт сроком на один год с защитником Тимуром Хайруллиным.
Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Хайруллин выступает за «Нефтехимик» с 2024 года. В этом сезоне 26-летний игрок провел за клуб 49 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) очков.
Карпин о зарплатах футболистов: «Гимнастам во Франции платят больше? В разы меньше – как и в России, все то же самое. Потому что футбол – номер один в мире»
Представитель Бьелицы о ЦСКА: «Большой клуб с историей в России и Европе, Ненад – топ-тренер, отлично разбирается в футболе. Был бы прекрасный вариант для обеих сторон»
Азмун готов вернуться в РПЛ, сообщил агент форварда: «Сердар всегда был интересен российским клубам. Если поступит хорошее предложение, мы его рассмотрим»
Карпин о зарплатах футболистов: «Гимнастам во Франции платят больше? В разы меньше – как и в России, все то же самое. Потому что футбол – номер один в мире»
Представитель Бьелицы о ЦСКА: «Большой клуб с историей в России и Европе, Ненад – топ-тренер, отлично разбирается в футболе. Был бы прекрасный вариант для обеих сторон»
Азмун готов вернуться в РПЛ, сообщил агент форварда: «Сердар всегда был интересен российским клубам. Если поступит хорошее предложение, мы его рассмотрим»