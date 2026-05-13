Канадского хоккеиста внесли в базу «Миротворца»*

Канадский хоккеист тольяттинской «Лады» Колби Уильямс, игравший также за московский «ЦСКА», внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

Ему вменяется, в частности, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

Также в базу данных ресурса «Миротворец» внесены: двукратный призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Мария Степанова, многократная чемпионка России и обладательница Кубка страны по баскетболу Ольга Артешина, двукратный чемпион России по баскетболу и двукратный победитель Еврокубка Егор Вяльцев.

* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.