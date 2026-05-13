Овечкин прилетел в Москву

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прилетел в летний отпуск в Россию.

— Мы в Москве! Ура!!! — говорится в Telegram‑канале медиакоманды Овечкина.

40‑летний форвард провел все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 64 (32+32) очка. «Кэпиталз» не смогли пробиться в плей‑офф.

Овечкин может получить 1 июля статус неограниченно свободного агента. Он пока не подписал новый контракт в НХЛ, но при этом не принял решение о том, завершает ли карьеру.