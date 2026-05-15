Фетисов ответил, стоит ли Овечкину оставаться в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов заявил, что форварду «Вашингтону» Александру Овечкину стоит остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Овечкин должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить этот вечный рекорд, а потом уже по самочувствию. Мне кажется, ему здесь будет тяжелее играть, чем там», — сказал Фетисов.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.