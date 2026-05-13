Оценена вероятность победы Овечкина в Кубке Гагарина

Букмекеры оценили вероятность победы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Кубке Гагарина. Об этом сообщает Betonmobile.

На это событие можно поставить с коэффициентом 8,40. Это соответствует вероятности в районе 12 процентов.

При этом аналитики уверены в том, что Овечкин еще сыграет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На то, что форвард забросит в лиге хотя бы одну шайбу, можно поставить с коэффициентом 1,10.

Ранее стало известно, что Овечкин прилетел в Москву. Форвард пока не принял решения насчет своего будущего в НХЛ.