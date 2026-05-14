ИИХФ представила рейтинг команд на ЧМ-2026

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила первый рейтинг сильнейших команд на предстоящем чемпионате мира 2026 года. На первом месте расположилась сборная Канады. Вторую строчку заняла Швейцария, а замыкает тройку национальная команда Финляндии.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Канада;

2. Швейцария;

3. Финляндия;

4. Швеция;

5. США;

6. Чехия;

7. Германия;

8. Словакия;

9. Латвия;

10. Дания;

11. Австрия;

12. Норвегия;

13. Венгрия;

14. Словения;

15. Великобритания;

16. Италия.

Турнир пройдёт в двух швейцарских городах Цюрих и Фрибург с 15 по 31 мая 2026 года. Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд.