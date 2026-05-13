Установлен исторический рекорд в Континентальной хоккейной лиге

Митчелл Миллер, выступающий за казанский «Ак Барс» на позиции защитника, установил уникальное достижение в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «Чемпионат», американец стал первым в истории КХЛ игроком обороны, которому удалось оформить хет-трик в финальной серии Кубка Гагарина.

Это событие произошло во втором матче противостояния с ярославским «Локомотивом». До этого в истории лиги два защитника — Даниэль Чернквист (в 2011 году) и Андрей Сергеев (в 2021-м) — также отличались трижды за матч в плей-офф, однако ни одному из них не удавалось сделать это на стадии финала.

Встреча между «Локомотивом» и «Ак Барсом» состоялась 13 мая в Ярославле и завершилась разгромом хозяев — гости одержали победу со счётом 5:1. Таким образом, казанцы восстановили равновесие в серии, сделав счёт 1:1. Следующий, третий матч пройдёт уже в Казани 15 мая.