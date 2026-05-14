Российский хоккеист повторил клубный рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по количеству голевых передач в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 14 мая «Миннесота» на выезде уступила «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:4 в овертайме, причем хоккеисты «Уайлд» вели по ходу матча со счетом 3:0, однако не смогли довести дело до победы, упустим преимущество.

Капризов в этой встрече записал на свой счет голевую передачу, приняв участие во втором голе команды, который оформил Ник Фолиньо. Он завершил участие в плей-офф с 15 (4 шайбы + 11 передач) очками. Такое же количество оформленных голов и результативных пасов у американского игрока «Миннесоты» Куинна Хьюза. ба хоккеиста стали самыми результативными игроками команды в розыгрыше Кубка Стэнли и повторили рекорд латвийского форварда Сергея Жолтока по числу голевых передач. Это достижение было установлено в 2003 году.

«Миннесота» завершила свое выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию «Колорадо» с результатом 1-4.