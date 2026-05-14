Американец Гордон возглавил «Трактор»

Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
Скотт Гордон официально назначен на пост главного тренера «Трактора».
63-летний американский специалист подписал соглашение с уральским клубом на один год.
В этом сезоне американский специалист возглавлял команду «Ватерлоо», которая выступает в главной юниорской лиге США (USHL).
В НХЛ Гордон работал главным тренером «Айлендерс» – с 2008 по 2011 год. Также в лиге в качестве помощника он входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». На ЧМ-2011 был главным тренером сборной США, а на ЧМ-2023 – ассистентом.
В «Тракторе» Гордон заменил Евгения Корешкова. В этом сезоне клуб проиграл «Ак Барсу» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
