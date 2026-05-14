Никитин рассказал о работе с молодежью ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, как в клубе работают над преемственностью хоккеистов.

— Дмитрий Бучельников, Дмитрий Гамзин, Олег Майстренко, Иван Патрихаев, — это те игроки, к которым нужно стремиться ещё совсем юным ребятам?

— У нас задача не только добиться результата. Когда я работал и в ЦСКА, и в «Локомотиве», и теперь снова вернулся в ЦСКА, то мы обязательно обращали внимание на преемственность. Повторюсь, не только сиюминутный результат, но и подрастающее поколение. Работаем стратегически, здесь слова не нужны. Все видят, что молодёжь задействована, она в том числе на лидирующих позициях. Да, требования высокие, не каждый сможет их выдержать. Элитные спортсмены этим и отличаются, что комфортно себя чувствуют под прессингом, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.