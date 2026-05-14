Генменеджер «Торонто» прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды

Генменеджер «Торонто» о неопределенности Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Остона Мэттьюса.
Ранее сообщалось, что американец не уверен в том, хочет ли оставаться в канадском клубе.
Чайка и форвард еще встречались для обсуждения этого вопроса.
«Остон – опытный хоккеист мирового класса. Думаю, он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть какие-либо конкурирующие интересы. Думаю, дело в том, чтобы прийти к единому мнению. Для меня было важно хорошо разобраться в нашей внутренней структуре. Я хотел убедиться, что у нас есть вся возможная информация, чтобы мы смогли провести качественный разговор, когда сядем за стол переговоров», – сказал Джон Чайка.
