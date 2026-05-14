Объявлены претенденты на звание лучшего вратаря сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига объявила имена номинантов на приз «Лучший вратарь» сезона‑2025/26.

© КХЛ

На этот приз претендуют Семен Вязовой («Салават Юлаев»), Даниил Исаев («Локомотив») и Никита Серебряков («Авангард»).

23‑летний Вязовой провел 53 матча, показав коэффициент надежности 2,31 и отражая 93,1% бросков. Показатели 26‑летнего Исаева — коэффициент надежности 1,89, 92,7% отраженных бросков. Статистика 30‑летнего Серебрякова — 2,14 (КН), 93,1% (ОБ).

Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия сезона 28 мая.

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.