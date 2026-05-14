Защитник «Салавата» встретился с легендой «Сан-Хосе»

Защитник «Салавата Юлаев» Григорий Панин встретился с легендой «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтоном. Игрок уфимского клуба опубликовал фотографию в своём телеграм-канале.

Напомним, Джо Торнтон 29 октября 2023 года объявил о завершении игровой карьеры, проведя в НХЛ 24 сезона. За 15 лет, проведённых в «Сан-Хосе», Торнтон стал рекордсменам клуба по результативным передачам, однако выиграть Кубок Стэнли канадцу так и не удалось. В составе сборной Канады экс-форвард стал олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира.

Григорий Панин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», чемпион России в составе ЦСКА.