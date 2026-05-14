Экс-тренер сборной России по хоккею объяснил, почему не будет следить за ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сообщил, что не будет следить за чемпионатом мира по хоккею.

© Sports.ru

«Не буду следить за чемпионатом мира. Он от нас ушел, российской команды нет. Мы смотрим плей-офф КХЛ, там поболеем. Ждем возвращения сборной России на чемпионат мира. Все зависит от выборов президента ИИХФ. Тардиф уходит. Его, наверное, уже замучили политикой. Даже непонятно, кого они там выберут», – заявил Крикунов.

Чемпионат мира по хоккею-2026 пройдет в Швейцарии. Турнир начинается 15 мая.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.