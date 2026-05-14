Экс-тренер сборной России по хоккею объяснил, почему не будет следить за ЧМ

Владимир Крикунов: «Не буду следить за ЧМ. Он от нас ушел, российской команды нет. Мы смотрим плей-офф КХЛ, там поболеем»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сообщил, что не будет следить за чемпионатом мира по хоккею.
«Не буду следить за чемпионатом мира. Он от нас ушел, российской команды нет. Мы смотрим плей-офф КХЛ, там поболеем. Ждем возвращения сборной России на чемпионат мира. Все зависит от выборов президента ИИХФ. Тардиф уходит. Его, наверное, уже замучили политикой. Даже непонятно, кого они там выберут», – заявил Крикунов.
Чемпионат мира по хоккею-2026 пройдет в Швейцарии. Турнир начинается 15 мая.
Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.
