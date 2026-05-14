Агент защитника «Спартака» высказался об интересе к хоккеисту со стороны ЦСКА

Агент Иван Ботев, представляющий интересы защитника «Спартака» Джоуи Кина, в разговоре с «Матч ТВ» подтвердил интерес ЦСКА к 26‑летнему хоккеисту.

© ХК «Спартак»

Ранее Metaratings.ru сообщил, что ЦСКА претендует на Кина. В данный момент стороны обсуждают детали обмена.

— Насколько реальна история, что Кин может оказаться в ЦСКА?

— Знаю, что есть разговоры. Но пока конкретики, думаю, нет, — сказал Ботев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кин провел за «Спартак» 63 матча и набрал 39 очков (9+30).

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.