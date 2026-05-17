Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит шестой матч 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Баффало Сэйбрз». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля».

© Чемпионат.com

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В составе «Монреаля» одну из шайб забросил российский нападающий Иван Демидов.

Иван Демидов (20 лет, 157 дней) стал вторым самым молодым полевым игроком «Монреаль Канадиенс», забившим гол в потенциально решающем матче серии, уступив только Анри Ришару (20 лет, 27 дней в 5-м матче полуфинала 1956 года).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Демидов принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.