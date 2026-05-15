Канадский игрок «Салавата» ответил, хотел бы он, чтобы Ремпал остался в клубе

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд заявил, что хотел бы, чтобы форвард Шелдон Ремпал остался в команде.

— Как ты знаешь, у него заканчивается контракт. Я так полагаю, ты бы хотел, чтобы он остался в «Салавате», верно?

— Знаешь, это решать не мне (смеётся), но, когда ты можешь сохранить игрока, который даёт твоей команде хорошие шансы на победу, ты никогда не откажешься от этого, не так ли? Особенно когда речь о таком парне, как Шелдон. Здорово, когда такой игрок есть в команде. Но, в конце концов, что бы ни делали агент Шелдона и клуб, это вне моего контроля, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.