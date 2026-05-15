Канадский нападающий «Салавата» назвал лучшие города России

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд ответил, какие российские города считает лучшими.

— Ты поиграл во многих городах России. Можешь назвать лучшие, на твой взгляд?

— Мне понравилось время, проведённое во всех городах, где я играл. Я люблю Уфу. Когда я играл за «Куньлунь», мы частенько бывали в Москве, это удивительный город. Владивосток — красивый город, Челябинск тоже. О каждом из этих четырёх мест, где я поиграл, у меня остались хорошие впечатления, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В КХЛ игрок выступает с 2022 года. За свою карьеру в лиге он также играл за «Куньлунь Ред Стар», «Трактор» и «Адмирал».