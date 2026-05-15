Плющев подчеркнул проблемы «Локомотива» в матчах с «Ак Барсом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев определил проблему ярославского «Локомотива» в серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-1). Сегодня, 15 мая, пройдёт третий финальный матч.

— Есть мнение, что «Локомотив» полагается на свой узкий костяк игроков, и если его выключить, то всё посыплется, в Казани же играет вся команда.

— У «Локомотива» не работает большинство — это очень серьёзный фактор в плей-офф. Они, имея определённые моменты, связанные с численным преимуществом, практически его не реализуют. Было один-два раза, но стабильности нет никакой. Поэтому в «Ак Барсе» чувствуют себя достаточно свободно: если появляется какой-то технический фол, они уверены в том, что вывезут эту двухминутку «на ноль». Что и было и в первом, и во втором матче. Поэтому я думаю, что здесь не то что выключить кого-то из игры, — приводит слова Плющева «Татар-информ».