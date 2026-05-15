Канадский хоккеист рассказал, чему можно научиться у Кузнецова

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд заявил, что у форварда Евгения Кузнецова можно поучиться тому, как он видит лёд.

— Чему, на твой взгляд, можно научиться, смотря на Кузю?

— У него огромнейший опыт, который он приобрёл во всех местах, где играл, он ведь ещё и завоевал Кубок Стэнли, всё такое. Он делится этим опытом. К тому же Кузнецов даже в раздевалке шутит, смешит людей. Это действительно важно, что в команде есть такой парень.

То, как он тренируется, как он видит лёд, — этому тоже можно научиться у него. С ним просто приятно находиться рядом. Здорово, что такой забавный парень есть в раздевалке, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.