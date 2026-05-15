Победитель чемпионата России покинул ВХЛ

Нижегородский клуб "Торпедо-Горький" покинул состав участников Олимпет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на сезон-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В следующем сезоне выступят 32 команды. Новичком турнира стала "Калуга".

"Торпедо-Горький" является победителем прошлого сезона. Начиная с сезона-2024/25 чемпионом России по хоккею становится клуб, выигравший плей-офф ВХЛ.

В сезоне-2025/26 "Торпедо-Горький" завершил участие в плей-офф ВХЛ в 1/8 финала, проиграв магнитогорской "Магнитке" (0-4).