Генменеджер «Эдмонтона»: Макдэвид и Драйзайтль не будут выбирать тренера

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн заявил, что лидеры команды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не будут участвовать в принятии решения о назначении нового главного тренера. Ранее «нефтяники» отправили Криса Ноблоха в отставку.

«Конечно, мы поговорим с ними, но они не хотят выбирать тренеров. Это не их роль. Они относятся к другой категории, чем просто обычные игроки. Это элитные хоккеисты, которые знают эту команду, знают свою игру. Думаю, мы поговорим с ними, но они не выбирают тренеров. Они не хотят испытывать давление, связанное с выбором тренера. Коннор и Леон не будут выбирать тренера, но мы будем проводить с ними беседы по ходу дела. Они не будут участвовать в собеседованиях или чём-то подобном. Речь идёт скорее об общих моментах, касающихся их игры и нашей команды в целом. Да, мы будем с ними разговаривать, но они не будут участвовать в принятии решения», – приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.