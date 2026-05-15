Канадский хоккеист «Салавата» поделился впечатлениями от жизни в России

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд заявил, что с каждым годом ему становится всё комфортнее жить в России. Форвард выступает в КХЛ с 2022 года.

— А как тебе жизнь и Россия в целом?

— (улыбается) Хорошо, хорошо! Я остаюсь здесь, чтобы провести пятый сезон, так что, как ты понимаешь, мне здесь нравится. Знаешь, мне стало намного комфортнее жить в России. С каждым годом понимаю гораздо больше, становлюсь всё увереннее в плане владения русским языком. Больше привыкаю к жизни в России. С каждым годом мне становится всё комфортнее. Мы с женой наслаждаемся жизнью здесь, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.