Журова объяснила, почему участники ЧМ по хоккею рады отсутствию России

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что участники чемпионата мира по хоккею‑2026 рады отсутствию сборной России, так как смогут занять более высокие места.

Чемпионат мира, который пройдет в Цюрихе и Фрибурге (Швейцария), стартует 15 мая. Россияне пропустят пятый чемпионат мира подряд.

— Насколько чемпионат мира по хоккею не имеет смысла без сборной России?

— Для болельщиков всего мира он имеет смысл. Они будут болеть за свои команды, которые там представлены. Наверное, они скажут, что хотели бы видеть более яркую борьбу, ведь присутствие россиян всегда повышает уровень конкуренции, а победа в таких условиях ценится значительно выше.

Все сборные только порадуются, что они могут подняться на место повыше из‑за отсутствия россиян. Человеческая натура так устроена… Тут уже ничего не сделаешь, — сказала Журова «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от турниров под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года.

