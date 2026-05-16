Губерниев — о контракте Капризова: «Грех считать чужие деньги»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что, несмотря на вылет «Миннесоты» из розыгрыша плей‑офф Кубка Стэнли, форвард «дикарей» Кирилл Капризов отрабатывает свой рекордный для НХЛ контракт с клубом.

«Миннесота» выбыла из борьбы за Кубок Стэнли, уступив «Колорадо» со счетом 1–4 в серии второго раунда. В октябре клуб объявил о заключении восьмилетнего контракта с Капризовым на сумму 136 миллионов долларов, среднегодовая зарплата 28‑летнего россиянина составляет 17 млн. Оба показателя — рекордные для лиги.

— Капризов вместе с «Миннесотой» вылетел из плей‑офф НХЛ. Как считаете, с чем это связано?

— В хоккей играет не один Капризов, это делает команда. Кирилл начал блестяще, но к сожалению, партнеры не поддержали лидера, так бывает, это спорт.

— Сейчас звучат мнения, что Капризов получает неоправданно много с учетом своего рекордного по лиге контракта.

— Чужие деньги считать грех. Капризов договорился с владельцами клуба, контракт есть контракт, он юридически оформлен. Вообще не очень понимаю разговоров об этом. Нам все равно, что говорят в североамериканской прессе. Я считаю, что Кирилл эти деньги заработал. Никогда в жизни никому не завидовал, поэтому я радуюсь и кайфую от того, что Кирилл Капризов имеет самый крупный контракт в НХЛ. Конечно, деньги надо отрабатывать, и в этом сезоне он отрабатывал максимально, — сказал Губерниев «Матч ТВ».