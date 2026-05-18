«Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур» заинтересованы в нападающем Пилипенко

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Нефтехимик», «Амур» и «Сибирь» заинтересованы в подписании контракта с нападающим Кириллом Пилипенко.

29-летний форвард провел текущий сезон FONBET КХЛ в «Северстали» (6+2 за 21 матч) и «Авангарде» (1+0 в 17 играх с учетом плей-офф).

Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.

Отметим, что в сезоне-2024/25 он набрал 56 (30+26) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Северсталь».