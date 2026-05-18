«Трактор» продлил контракт с защитником

«Трактор» объявил о продлении соглашения с 20-летним Владиславом Юсуповым на два года. Договор носит двусторонний характер.

© Sports.ru

Защитник провел 21 матч за челябинский клуб в этом сезоне, набрав 3 (1+2) очка при 10:38 в среднем на льду. В Olimpbet ВХЛ на его счету 41 игра за «Челмет» и 15 (2+13) очков.