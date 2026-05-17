«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом»

Казанский «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. Во втором периоде гости открыли счет после броска Александра Полунина, «Ак Барс» отыгрался благодаря шайбе Артема Галимова.

В середине третьего периода Александр Хмелевский в большинстве принес победу казанцам, эффектно поразив ворота ударом с лета, когда шайба отскочила от борта.

Хоккеист «Ак Барса» Митчелл Миллер отметился голевой передачей. Он довел свой показатель результативности в текущем плей‑офф до 22 (7+15) очков и побил рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубке Гагарина, принадлежавший Крису Ли (21).

После четырех матчей счет в финальной серии Фонбет Чемпионата КХЛ стал равным – 2–2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая.