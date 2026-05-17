Фетисов прокомментировал запрет НХЛ привозить россиянам Кубок Стэнли

Запрет Национальной хоккейной лиги игрокам из России привозить в свою страну Кубок Стэнли вызывает недоумение и требует обоснования, заявил ТАСС двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов.

Ранее принятие запрета подтвердил агентству заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«Он был против такого решения и в 1997 году, - отправил «привет Биллу» Фетисов. - Я хотел привезти трофей в Москву».

Кубок Стэнли, по словам легендарного хоккеиста, это приз, который «испокон веков гостил там, где его хотели видеть». Решение Фетисов обозначил как «печальное».

«Могли бы обосновать, почему перестали разрешать», - продолжил он. НХЛ для него «являлась примером соблюдения существующих правил».

Фетисов не представляет, что «может произойти криминального» с точки зрения НХЛ, если «тот же Иван Демидов привезет Кубок в Москву». Их решение «из разряда несправедливых», добавил он.

В последний раз российские хоккеисты привозили Кубок Стэнли в 2021 году после победы "Тампы".