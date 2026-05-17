Фетисов прокомментировал запрет НХЛ привозить россиянам Кубок Стэнли
Запрет Национальной хоккейной лиги игрокам из России привозить в свою страну Кубок Стэнли вызывает недоумение и требует обоснования, заявил ТАСС двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов.
Ранее принятие запрета подтвердил агентству заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
Кубок Стэнли, по словам легендарного хоккеиста, это приз, который «испокон веков гостил там, где его хотели видеть». Решение Фетисов обозначил как «печальное».
«Могли бы обосновать, почему перестали разрешать», - продолжил он. НХЛ для него «являлась примером соблюдения существующих правил».
Фетисов не представляет, что «может произойти криминального» с точки зрения НХЛ, если «тот же Иван Демидов привезет Кубок в Москву». Их решение «из разряда несправедливых», добавил он.
В последний раз российские хоккеисты привозили Кубок Стэнли в 2021 году после победы "Тампы".