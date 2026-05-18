Агент нападающего «Авангарда» прокомментировал его результативность в сезоне

Александр Черных, агент форварда «Авангарда» Константина Окулова высказался о результативности игрока в текущем сезоне.

31-летний нападающий в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ провел 68 игр и набрал 74 (24+50) очка. В плей‑офф добавил 21 (10+11) балл в 17 матчах.

Сообщалось, что зарплата Окулова за сезон‑2026/27 без учета бонусов составит 85 миллионов рублей.

– Для многих такой сезон и в частности плей‑офф в исполнении Окулова стал неожиданностью.

– Я ждал в принципе такого выступления. Окулов всегда был на первом месте в предыдущих командах по статистике.

– Тем не менее, такое преображение после не самых удачных последних сезонов в ЦСКА – не рядовая история.

– Слава богу, что так получилось. Ги Буше дал ему волю, чтобы Константин играл. В отличие от Кирилла Пилипенко, от которого требовались определенные действия, Костю никто не трогал и позволяли ему играть в хоккей как он умеет.

– После такого выступления не будете у «Авангарда» просить увеличения зарплаты?

– Во‑первых, Костя выполнил бонус за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ. Поэтому контрактом мы довольны. С Костей мы этого не обсуждали, но если руководство решит дополнительно поощрить игрока, будем только рады, если на нас выйдут с предложением переподписать контракт на следующий год с увеличением зарплаты, – сказал Черных.