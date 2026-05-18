Букмекеры назвали фаворита финала Кубка Гагарина

В финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом» счёт снова равный — 2-2. В четвёртом матче казанцы смогли победить на своём льду — 2:1. Таким образом, команды пока одержали по одной победе дома и в гостях. Букмекеры обновили коэффициенты на исход противостояния.

Шансы «Локомотива» оценили котировкой 1.80, это примерно 53% вероятности. Поставить на команду Анвара Гатиятулина предлагают за 2.01 — около 47%.

Пятый матч серии пройдёт 19 мая в Ярославле, а шестой — 21 мая в Казани. Если понадобится седьмая игра, она состоится 23 мая на площадке команды Боба Хартли.