Третьяк выделил одного из игроков на прошедшем Кубке Будущего

Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выделил одного из игроков на прошедшем в Новосибирске Кубке Будущего.
Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Беларуси (5:0) в решающем матче и заняла первое место. Третьей стала сборная Студенческой хоккейной лиги, юниорская сборная России (U18) заняла четвертое место.
«Отметил бы вратаря из системы ЦСКА Дубровина. Два матча – в том числе и решающий – он сыграл на «ноль», взял 28 бросков во встрече с белорусами. Такие успехи в свитере сборной очень важны для голкипера, они добавляют уверенности в себе, мотивации работать и развиваться дальше. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком для перехода на новый уровень», – сказал Третьяк.
