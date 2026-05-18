Нападающий «Анахайма» играл в Кубке Стэнли с переломом двух позвонков

Готье играл в Кубке Стэнли с переломами отростков двух позвонков. Форвард «Анахайма» набрал 4+8 в 12 матчах
По информации репортера «Анахайма» для The Sporting Tribune Зака Каваны, 22-летний Каттер Готье провел Кубок Стэнли с переломами отростков позвонков L1 и L2 (верхние позвонки поясничного отдела).
Отмечается, что форвард получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:5 ОТ) 31 марта, после чего пропустил две недели, вернувшись незадолго до старта плей-офф.
Готье набрал 12 (4+8) очков в 12 матчах Кубка Стэнли при полезности «минус 3». «Анахайм» покинул турнир, вылетев от «Вегаса» во втором раунде (2-4 в серии).
Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»
Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»