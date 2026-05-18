Хоккеист «Ак Барса» рассказал о рикошете от ноги капитана «Локомотива»

Хоккеист «Ак Барса» Дыняк о рикошете от ноги Елесина: «Только честный труд приводит к этому. Удача любит смелых»
Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк сказал «Матч ТВ», что рикошет, который привел к первому голу в ворота «Локомотива», стал следствием работоспособности его команды.
В воскресенье «Ак Барс» победил дома «Локомотив» со счетом 2:1. Первый гол был забит в ворота железнодорожников после рикошета от ноги капитана ярославцев Александра Елесина. Счет в финальной серии Кубка Гагарина 2–2.
— Что вы скажете о четвертом матче финала? Команда проявила характер, не позволила «Локомотиву» сделать 3–1 в серии.
— Это финал. Мы должны переламывать такие моменты. Пропустили первыми, но ничего страшного. Главное — мы друг друга поддерживаем и понимаем, что от нас требуется.
— Соперники по очереди берут матчи. Что сделать, чтобы не отдать пятый матч?
— Надо просто оставаться командой при любом раскладе. Не вылетать из своей системы. Просто делать то, что от нас требуется.
— В этом матче было много единоборств и стычек.
— Для форвардов моего типа — это наш хлеб. Мы этим живем, мы это любим. Нас это вдохновляет. Хорошо, когда борьба и много стычек. Это заводит. Я только за.
— Первый гол «Ак Барса» — это везение?
— То, что был рикошет от ноги Елесина? Знаете, только честный труд приводит к этому. Удача любит смелых. Через работу она придет.
— Как находить в себе силы, когда уже скоро лето, а вы провели почти 100 матчей за сезон?
— Ну я же 100 матчей не провел. У меня операция была, поэтому я много пропустил. А те ребята, кто провели все матчи, они молодцы. Достаточно квалифицированные хоккеисты, хорошо готовятся. У нас всё в порядке с физикой.
— Как ценно, что в Казани пройдет еще один матч? Это шестая игра финала.
— Болельщики — всегда наш шестой полевой игрок. Они нас поддерживают, гонят вперед. Огромное спасибо за то, что они с нами. И не только в Казани, но и в остальных городах. Особенно в Ярославле, — сказал Дыняк корреспонденту «Матч ТВ».
Пятая игра серии пройдет 19 мая в Ярославле.
