Хоккеист «Ак Барса» рассказал о рикошете от ноги капитана «Локомотива»

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк сказал «Матч ТВ», что рикошет, который привел к первому голу в ворота «Локомотива», стал следствием работоспособности его команды.

В воскресенье «Ак Барс» победил дома «Локомотив» со счетом 2:1. Первый гол был забит в ворота железнодорожников после рикошета от ноги капитана ярославцев Александра Елесина. Счет в финальной серии Кубка Гагарина 2–2.

— Что вы скажете о четвертом матче финала? Команда проявила характер, не позволила «Локомотиву» сделать 3–1 в серии.

— Это финал. Мы должны переламывать такие моменты. Пропустили первыми, но ничего страшного. Главное — мы друг друга поддерживаем и понимаем, что от нас требуется.

— Соперники по очереди берут матчи. Что сделать, чтобы не отдать пятый матч?

— Надо просто оставаться командой при любом раскладе. Не вылетать из своей системы. Просто делать то, что от нас требуется.

— В этом матче было много единоборств и стычек.

— Для форвардов моего типа — это наш хлеб. Мы этим живем, мы это любим. Нас это вдохновляет. Хорошо, когда борьба и много стычек. Это заводит. Я только за.

— Первый гол «Ак Барса» — это везение?

— То, что был рикошет от ноги Елесина? Знаете, только честный труд приводит к этому. Удача любит смелых. Через работу она придет.

— Как находить в себе силы, когда уже скоро лето, а вы провели почти 100 матчей за сезон?

— Ну я же 100 матчей не провел. У меня операция была, поэтому я много пропустил. А те ребята, кто провели все матчи, они молодцы. Достаточно квалифицированные хоккеисты, хорошо готовятся. У нас всё в порядке с физикой.

— Как ценно, что в Казани пройдет еще один матч? Это шестая игра финала.

— Болельщики — всегда наш шестой полевой игрок. Они нас поддерживают, гонят вперед. Огромное спасибо за то, что они с нами. И не только в Казани, но и в остальных городах. Особенно в Ярославле, — сказал Дыняк корреспонденту «Матч ТВ».

Пятая игра серии пройдет 19 мая в Ярославле.

