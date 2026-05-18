Игрок «Ак Барса» о Кубке Гагарина: боженька дает возможность – надо брать

Форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (2-2). В четвертой игре казанцы оказались сильнее – 2:1.

– Что скажете о матче? «Ак Барс» одержал важнейшую победу.

– Тяжелая, волевая игра, на характере. После прошлого поражения мы сделали выводы. Тренерский штаб нам показал видео, какие надо исправить детали. И самое главное, что мы сыграли слаженно, как настоящая команда. И одержали заслуженную победу.

– Почему этот финал получается как качели? Команды одерживают победы по очереди.

– Победить может только команда. Не нужно совершать индивидуальные ошибки. Надо делать акцент на нюансах, на деталях игры и на командных действиях. И тогда мы как команда сможем переработать «Локомотив» и выиграть серию.

– Как сдерживаться, когда возникают провокационные моменты и вам лезут под кожу?

– Да в принципе уже поговорили об этом. Надо не обращать внимание, надо делать свою работу. Наоборот, когда соперник провоцирует, за это его надо наказывать.

– Как важен элемент удачи в финале? Я имею в виду отскок от Александра Елесина.

– Удачу надо заслужить. А для этого – выходить, воевать. Не просто на словах, а сердцем гореть. И в каждом игровом моменте отдавать себя, тогда фарт придет.

– Как вы находите в себе силы играть в хоккей в конце мая?

– Спросите любого игрока, кто сейчас отдыхает на пляже: «Ты хочешь играть в финале?» Он скажет: «Конечно. Я бы поменял этот отдых на игру в финале».

Все хотят завоевать кубок. У меня была возможность выиграть Кубок Стэнли [за «Флориду»], но я проиграл «Вегасу» в финале. Мог выиграть золото молодежного чемпионата мира, но проиграл канадцам в финале. И тут такая возможность, Боженька ее дает. Надо ее брать, – сказал Денисенко.