Каменский поделился впечатлениями от игры в хоккей с сыном Овечкина

Каменский рассказал о впечатлениях от игры в хоккей с сыном Овечкина
Старший сын капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Сергей "болеет" хоккеем и уже знает почти всех ведущих игроков. Об этом ТАСС рассказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
Овечкин прилетел в отпуск из Вашингтона в Москву 13 мая. Спустя несколько дней дети хоккеиста Сергей и Илья сыграли на турнире, по итогам которого Сергей был признан лучшим снайпером.
"Видно было в раздевалке, как он болеет хоккеем, знает всех игроков. У него есть ориентир в этом плане", - пояснил Каменский.
В феврале 2023 года Овечкин с сыном участвовал в конкурсе на самый эффектный буллит в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги. Сергей Овечкин забил вратарю Роберто Луонго. Овечкины и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби выиграли конкурс.
