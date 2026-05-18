Каменский поделился впечатлениями от игры в хоккей с сыном Овечкина

Старший сын капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Сергей "болеет" хоккеем и уже знает почти всех ведущих игроков. Об этом ТАСС рассказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Овечкин прилетел в отпуск из Вашингтона в Москву 13 мая. Спустя несколько дней дети хоккеиста Сергей и Илья сыграли на турнире, по итогам которого Сергей был признан лучшим снайпером.

"Мы с Сергеем играли в гала-матче в Мытищах. Я его год не видел, а для детей в хоккее год - это много, - сказал Каменский. - А так видно, что он любит хоккей, старается, и просто хочется пожелать ему успеха, чтобы он побил рекорд папы".

"Видно было в раздевалке, как он болеет хоккеем, знает всех игроков. У него есть ориентир в этом плане", - пояснил Каменский.

В феврале 2023 года Овечкин с сыном участвовал в конкурсе на самый эффектный буллит в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги. Сергей Овечкин забил вратарю Роберто Луонго. Овечкины и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби выиграли конкурс.