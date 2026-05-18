Канада уверенно обыграла сборную Дании на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 18 мая, во Фрибурге (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:1.

На 41-й минуте нападающий сборной Канады Портер Мартон забил первый гол. На 44-й минуте форвард Габриэль Виларди удвоил преимущество канадцев. Спустя 31 секунду защитник Дентон Матейчук забросил третью шайбу канадской команды. На 51-й минуте нападающий Ник Олесен сократил отставание сборной Дании. На 52-й минуте форвард Райан О'Райлли вернул Канаде былое преимущество. На последней минуте защитник Паркер Уозерспун забил пятый гол канадцев, установив окончательный счёт — 5:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Канада и Дания выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Словении, Чехии, Италии и Словакии.