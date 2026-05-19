Агент Билялова возмутился отсутствием игрока в списке номинантов на приз лучшему вратарю

Агент Билялова: «Тимур играет в финале и не номинирован на звание лучшего вратаря сезона КХЛ – это как? Двое номинантов уже вылетели из плей-офф. Надо менять критерии отбора»
Агент Александр Черных возмутился отсутствием своего клиента Тимура Билялова («Ак Барс») в списке номинантов на приз лучшему вратарю сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В тройку финалистов вошли 26-летний Даниил Исаев («Локомотив»), 30-летний Никита Серебряков («Авангард») и 23-летний Семен Вязовой («Салават Юлаев»). Список номинантов был оглашен 14 мая.
«Не понимаю, почему Тимура Билялова нет в номинантах на приз лучшему вратарю сезона. Смотришь трансляции с разными комментаторами, и все постоянно выделяли его игру. Но это и трудно было не отметить. Парень играет в финале Кубка Гагарина, и он не номинирован на звание лучшего вратаря – это как? При этом двое номинантов уже вылетели из плей-офф. Поэтому, я думаю, надо менять критерии отбора», – сказал Черных.
Отметим, что сейчас обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется голосованием представителей клубов лиги. В описании награды не подчеркивается, что она вручается исключительно по результатам регулярки.
