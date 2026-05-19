Вратаря «Миннесоты» прооперируют

Шведский вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон получил травму бедра, вскоре ему будет проведена операция. Об этом сообщает журналист и инсайдер Джо Смит в социальной сети X. По данным источника, в клубе не знают, успеет ли восстановиться 27-летний голкипер к началу следующего сезона. Об этом станет известно только по результатам хирургического вмешательства.

В сезоне-2025/2026 Филип Густавссон провёл 50 матчей за «Миннесоту», пропустив 133 гола. Коэффициент непробиваемости — 2,69. Процент отбитых бросков – 0,903.

«Миннесота» добралась до стадии 1/4 финала Кубка Стэнли текущего сезона, где уступила «Колорадо Эвеланш» со счётом в серии 1-4.