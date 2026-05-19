Губернатор Федорищев пообещал, что «Лада» продолжит играть в КХЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что тольяттинская «Лада» продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Ранее сообщалось, что «Лада» испытывает финансовые проблемы. Тольяттинская команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ этого сезона, набрав 47 очков за 68 матчей.

«Хоккейный клуб «Лада» продолжает играть и радовать болельщиков. Команда с очень большой историей. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. Хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ. С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнёром — компанией «Полипласт» — сегодня была встреча. Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается», — написал Федорищев в социальной сети Max.

«Полипласт» — стратегический партнёр ХК «Лада».