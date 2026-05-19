Ротенберг: финальная серия Кубка Гагарина может продлиться все семь игр

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сказал «Матч ТВ», что в финале Кубка Гагарина встречаются равные команды, а серия может растянуться на семь игр.

Счет в серии до четырех побед между «Локомотивом» и «Ак Барсом» — 2–2. Следующий матч команды проведут во вторник в Ярославле. Игра начнется в 19:00 (мск).

— Сегодня важная игра. Обе команды сильные. Хорошо знаю всех ребят, в тренерском штабе работают близкие мне люди. У «Локомотива» команда помоложе, они все‑таки показывают хоккей с точки зрения будущего, и ребята все приглашаются в сборную.

— До седьмого матча дотянут?

— Легко могут дотянуть. Равные команды играют, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

