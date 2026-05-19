Ротенберг: финальная серия Кубка Гагарина может продлиться все семь игр

Ротенберг считает, что финальная серия Кубка Гагарина может продлиться все семь игр
Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сказал «Матч ТВ», что в финале Кубка Гагарина встречаются равные команды, а серия может растянуться на семь игр.
Счет в серии до четырех побед между «Локомотивом» и «Ак Барсом» — 2–2. Следующий матч команды проведут во вторник в Ярославле. Игра начнется в 19:00 (мск).
— Сегодня важная игра. Обе команды сильные. Хорошо знаю всех ребят, в тренерском штабе работают близкие мне люди. У «Локомотива» команда помоложе, они все‑таки показывают хоккей с точки зрения будущего, и ребята все приглашаются в сборную.
— До седьмого матча дотянут?
— Легко могут дотянуть. Равные команды играют, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».
