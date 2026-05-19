Нападающий «Локомотива» пропустит остаток финальной серии Кубка Гагарина

Форвард «Локомотива» Иванов пропустит остаток финальной серии Кубка Гагарина из-за травмы (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, нападающий «Локомотива» Георгий Иванов досрочно завершил сезон из-за травмы. Он не сыграет в оставшейся части финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2-2).
Во втором периоде четвертой игры форвард казанцев Дмитрий Кателевский въехал в Иванова. Игрок «Локомотива» упал на лед и схватился за правый голеностоп. Он покинул площадку в сопровождении врачей.
В текущем плей-офф FONBET КХЛ Иванов провел 20 матчей и набрал 9 (4+5) очков при полезности «минус 1» и 17:48 в среднем на льду.
